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В ЕС оценили закрытие в России Deutsche Welle

ЕС обвинил Россию в нарушении свободы СМИ из-за закрытия Deutsche Welle

Фото: Oliver Berg / dpa / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) оценил российские меры против немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в ответ на запрет вещания RT DE в Германии. О реакции представителя ЕС на закрытие корпункта Deutsche Welle и остановку его вещания в России говорится в заявлении, опубликованном на сайте объединения.

Решение российских властей запретить Deutsche Welle вещание в России, отозвать аккредитацию у его сотрудников, закрыть корпункт в Москве и инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании компании иностранным агентом Европейский союз назвал неприемлемым.

ЕС также обвинил Россию в нарушении свободы СМИ из-за закрытия Deutsche Welle. «Реакция российских властей, к сожалению, снова демонстрирует их постоянные нарушения свободы СМИ и пренебрежение их независимостью», — говорится в заявлении. Помимо того, в нем утверждается, что решение немецкого медиарегулятора запретить телеканалу RT DE вещание в ФРГ никак не связано с работой Deutsche Welle в России.

Маргарита Щигарева
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