Посол раскритиковал высказывания британской коллеги об агрессии России

«Большая семерка» (G7) демонстрирует полную неспособность к дипломатии, и в отсутствие доказательств российской агрессии Запад прибегает лишь к безапелляционным голословным обвинениям, заявил посол России в Японии Михаил Галузин в качестве ответа на высказывания британской коллеги Джулии Лонгботтом о последствиях для Москвы в случае эскалации на Украине. Сообщение опубликовано в Twitter-аккаунте российского диппредставительства.

«G7 демонстрирует полную неспособность к дипломатии. Подобное бессилие связано с очевидной утратой данной группой роли и влияния. Соответственно, чтобы восполнить пробел, семь "единомышленников" прибегают к низкопробным методам грубых угроз, да еще и лжи. В данном случае — об "агрессии" России против Украины. Никаких доказательств, одни лишь безапелляционные голословные обвинения», — заявил посол.

Ранее посол Великобритании в Японии Джулия Лонгботтом раскритиковала действия России в отношении Украины в личном Twitter-аккаунте. По ее мнению, «дальнейшая военная агрессия Москвы против Киева будет иметь серьезные последствия». «Мы приветствуем приверженность Японии сдерживанию российской агрессии против Украины», — написала Лонгботтом.

3 января Михаил Галузин также ответил на критику американского посла в Японии Рама Эмануэля. Российский дипломат заявил, что Москва не признает территориальные притязания Токио по вопросу южных Курил. Он выразил уверенность в верховенстве международного права и уважении договоренностей союзных государств, а также призвал не пытаться использовать в международных отношениях «произвольно изобретенные правила» стран Запада.