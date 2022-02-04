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Эстония упростит правила трудовой миграции

Правительство Эстонии согласовало упрощение условий переезда для специалистов

Фото: Shutterstock

В Эстонию будет легче попасть высококвалифицированным специалистам, проживающим вне ЕС. Правительство упростит правила трудовой миграции для них. О новых решениях сообщает ERR.

Во-первых, эстонским компания уменьшат требования по заработной плате — они будут обязаны платить иностранному сотруднику сумму не в два, а только в полтора раза выше среднеэстонского заработка. Во-вторых, увеличат с года до трех лет срок временного пребывания в стране иностранных специалистов. В-третьих, облегчат условия привлечения иностранцев быстрорастущим технологическими компаниями.

Правительство обосновывает упрощение переезда необходимостью стимуляции экономики республики. Министры согласовали необходимые меры и теперь им предстоит рассмотрение в конституционной комиссии парламента. «Наша цель в том, чтобы закон вступил в силу в 2023 году», — рассказала пресс-секретарь Министерства экономики Лаура Лаастер.

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В Эстонии наблюдается кадровый голод во многих отраслях экономики из-за уменьшения трудоспособного населения. Самая большая потребность в рабочей силе наблюдается в IT-секторе, где не хватает разработчиков программного обеспечения и программистов. Правительство подсчитало, что упрощение правил миграции позволит создать 12 000 дополнительных рабочих мест.

Ранее глава МИД Эстонии рассказала, что страна считает действующим Тартуский мирный договор от 1920 года. По нему часть российских территорий входят в состав республики.

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Дмитрий Настасьев
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