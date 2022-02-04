Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Девушка купила курс Гоар Аветисян и уличила ее в мошенничестве

Визажистка осталась недовольна курсом Гоар Аветисян и направила жалобу в Роспотребнадзор

Фото: @goar_avetisyan

Недовольная клиентка уличила звездную визажистку и блогершу Гоар Аветисян в мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

В ноябре 2021 года Ксения Абашева приобрела авторский курс знаменитости по макияжу «Бьюти-спец 2.0» стоимостью 69,9 тысячи рублей с учетом скидки (реальная цена составляет 100 тысяч рублей), однако осталась недовольна покупкой, поскольку после предоставления доступа в личный кабинет видеоуроки Аветисян не появились в ее профиле.

Девушка отметила, что старт обучения постоянно переносился на новые даты, при этом точный день начала курса так и не был установлен. По этой причине женщина направила блогерше досудебную претензию, а также написала жалобу в Роспотребнадзор.

Юристы пояснили, что многократный перенос курса без уважительных причин суд может расценить как недобросовестное поведение его создателя. Аветисян и ее официальные представители пока не дали комментариев по поводу случившегося.

В январе блогерша Лисса Авеми показала макияж за 12 тысяч рублей, который сделала в салоне Гоар Аветисян. Мейкап разочаровал фанатов и оказался неоправданно дорогим. Авеми продемонстрировала итог работы визажиста на видео: на кадрах видно, что одна из стрелок на веке выше другой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Раскрыты кандидаты на пост генсека НАТО
В актовом зале российской школы обрушилась кровля
«Газпром» заменит зятя Назарбаева на экс-канцлера Германии в совете директоров
Россияне потребовали убрать трехметрового Иисуса с «сакральной земли»
Zara назвала пять модных цветов 2022 года
Заключенных в Сургуте накормят бургерами и картошкой
Нападение стаи бродячих собак на российскую школьницу во дворе попало на видео
Российские олимпийцы приняли участие в параде спортсменов на Играх в Пекине
Губерниев поскандалил с украинским журналистом в Пекине и назвал его лузером
В Москве зафиксировали нехватку готового жилья
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.