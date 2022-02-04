Девушка купила курс Гоар Аветисян и уличила ее в мошенничестве

Недовольная клиентка уличила звездную визажистку и блогершу Гоар Аветисян в мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

В ноябре 2021 года Ксения Абашева приобрела авторский курс знаменитости по макияжу «Бьюти-спец 2.0» стоимостью 69,9 тысячи рублей с учетом скидки (реальная цена составляет 100 тысяч рублей), однако осталась недовольна покупкой, поскольку после предоставления доступа в личный кабинет видеоуроки Аветисян не появились в ее профиле.

Девушка отметила, что старт обучения постоянно переносился на новые даты, при этом точный день начала курса так и не был установлен. По этой причине женщина направила блогерше досудебную претензию, а также написала жалобу в Роспотребнадзор.

Юристы пояснили, что многократный перенос курса без уважительных причин суд может расценить как недобросовестное поведение его создателя. Аветисян и ее официальные представители пока не дали комментариев по поводу случившегося.

В январе блогерша Лисса Авеми показала макияж за 12 тысяч рублей, который сделала в салоне Гоар Аветисян. Мейкап разочаровал фанатов и оказался неоправданно дорогим. Авеми продемонстрировала итог работы визажиста на видео: на кадрах видно, что одна из стрелок на веке выше другой.