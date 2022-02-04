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В России предложили вдвое поднять доходы самозанятым IT-специалистам

РСПП предложил поднять планку дохода для самозанятых в IT до 5 миллионов рублей в год

Фото: Unsplash

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил поднять планку доходов для самозанятых IT-специалистов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад РСПП для правительства РФ, Центрального банка РФ (ЦБ РФ), Государственной думы и Совета Федерации.

Уточняется, что зарплату «надомным» работникам планируется повысить с 2,4 миллионов рублей до 5 миллионов рублей в год, что могло бы увеличить число официально зарегистрированных самозанятых, которые будут платить налоги по льготной ставке.

«С учетом среднегодового темпа роста зарплат в 10 процентов, увеличение порогового значения дохода, при котором возможно применение специального режима налогообложения для самозанятых, позволит увеличить число физических лиц (…), ведущих деятельность в области ИТ в легальном поле, а также обеспечит рост налоговых отчислений от их деятельности», — подчеркнули авторы инициативы.

Ранее стало известно, что самую большую зарплату среди молодых россиян получают программисты, занимающиеся внедрением и сопровождением программ 1С, и инженеры-конструкторы. От соискателя на вакансию программиста 1С требуется знание основных бизнес-процессов, конфигураций 1С и языка запросов, а также умение программировать в управляемых формах и писать правила обмена данными. Специалист должен будет поддерживать и развивать учетную систему, реализовывать новые инструменты и консультировать пользователей.

Марина Совина
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