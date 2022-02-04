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В России предложили увеличить размер выплат по уходу за детьми-инвалидами

Детский омбудсмен Волынец призвала повысить размер выплат по уходу за детьми-инвалидами

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила повысить размер выплат по уходу за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, независимо от наличия трудового дохода. Об этом сообщает RT со ссылкой.

Соответствующее предложение было направлено председателям комитета по делам женщин, семьи и молодежи и комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы и министру труда и социальной защиты.

По словам Волынец, в настоящее время установлены ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, которые ухаживают за несовершеннолетними детьми-инвалидами или инвалидами I группы с детства. Родителю или опекуну выплачивается десять тысяч рублей.

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Чтобы получить пособие, ухаживающий должен предоставить сведения о том, что он не работает, не получает пенсию и пособие по безработице, уточнила Волынец.

Детский омбудсмен напомнила, что такие лица могут получать доход через регистрацию в качестве самозанятого. Однако это не решает проблему большинства россиян, которые осуществляют уход и не имеют возможности заработать.

Волынец призвала увеличить размер подобных выплат до прожиточного минимума вне зависимости от наличия дохода от трудовой деятельности у лица, который осуществляет уход. Также она считает, что необходимо предоставить ухаживающему возможность работать неполный день или удаленно.

Ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР захотели повысить размер ежемесячной выплаты для одной категории россиян и разработали соответствующий законопроект. Речь идет о гражданах, ухаживающих за инвалидами граждан, а также предусмотреть индексацию выплаты. Авторы инициативы напомнили, что сейчас такая выплата установлена в размере 10 тысяч рублей без индексации. Они предлагают повысить ее размер до 13 тысяч рублей с ежегодной индексацией, коэффициент которой должно устанавливать правительство.

Марина Совина
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