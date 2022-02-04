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В Госдуме захотели увеличить выплаты для одной категории россиян

В ЛДПР предложили увеличить выплаты по уходу за инвалидами до 13 тысяч рублей

Фото: pixabay.com

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР захотели повысить размер ежемесячной выплаты для одной категории россиян и разработали соответствующий законопроект. Речь идет о гражданах, ухаживающих за инвалидами граждан, а также предусмотреть индексацию выплаты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замруководителя фракции Ярослав Нилов.

Авторы инициативы напоминают, что сейчас такая выплата установлена в размере 10 тысяч рублей без индексации. Они предлагают повысить ее размер до 13 тысяч рублей с ежегодной индексацией, коэффициент которой должно устанавливать правительство. Получателями выплаты в документе значатся неработающие родители (усыновители) или опекуны (попечители), ухаживающие за детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы или инвалидами I группы.

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При этом для россиян, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях размер выплаты предлагается увеличить на районный коэффициент, применяемый при определении размеров пенсии.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что весной в России проиндексируют пенсии ряду россиян. Она анонсировала индексацию социальных пенсий с 1 апреля и напомнила, что президент Владимир Путин поручил еще до начала 2022 года поручил увеличить на реальный процент инфляции минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. «Все социальные выплаты и пособия, зависящие от этих показателей, также будут увеличены», — сказала Бессараб.

Марина Совина
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