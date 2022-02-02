Ряду россиян проиндексируют пенсии весной

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что весной в России проиндексируют пенсии ряду россиян. Об этом она рассказала в интервью Ura.ru.

Депутат анонсировала индексацию социальных пенсий с 1 апреля. Она напомнила, что президент России Владимир Путин поручил еще до начала 2022 года поручил увеличить на реальный процент инфляции минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум.

«Все социальные выплаты и пособия, зависящие от этих показателей, также будут увеличены», — Бессараб.

Парламентарий добавила, что военным пенсионерам поднимут пенсии на 8,6 процента, что соответствует фактическому показателю инфляции. «Пенсии уже были проиндексированы с 1 октября прошлого года, но инфляция выросла по сравнению с произведенным увеличением, поэтому предстоит исправить это несоответствие», — заключила депутат.

Ранее Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий. Инициатива позволяет увеличить выплаты неработающих пенсионеров на 8,6 процента с 1 января 2022 года. Размер прибавки к страховой пенсии по старости в среднем составит 1,5 тысячи рублей.