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Российская модель пожалела о сделанной пластике груди

Модель Алена Кравец заявила, что жалеет о решении исправить грудь пластической операцией
Алена Кравец

Алена Кравец. Фото: @kravetsalena

Российская модель и актриса Алена Кравец заявила, что жалеет о решении сделать пластическую операцию, чтобы исправить форму груди. Об этом она написала в Instagram.

Светская львица порассуждала о желании женщин что-то менять в себе при помощи пластики. По ее словам, погоня за вечной молодостью часто оканчивается трагедиями, и потеря собственной индивидуальности — это наименьший вред. В основном наносится огромный ущерб здоровью, когда под кожу вводятся инородные тела, добавила Кравец.

«Признаюсь, я тоже делала себе грудь, о чем потом очень пожалела. Мне говорили, что идеальная упругая грудь будет на всю жизнь, но умолчали о том, что возможны разные реакции, вплоть до возникновения онкологии, да и менять импланты надо каждые 12 лет! Хотя есть «пожизненный паспорт» на них», — поделилась модель.

В мае прошлого года Алена Кравец была госпитализирована после падения с лестницы. 35-летняя артистка собиралась в своем особняке на Рублевском шоссе на съемки. Она оступилась на лестнице, по которой спускалась на 16-сантиметровых каблуках.

Марина Совина
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