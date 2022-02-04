В МИД России отреагировали на обвинения США в утечке ответов по безопасности

В МИД России не удивлены попытками США переложить вину за утечку ответов по гарантиям безопасности на Москву, заявил замглавы внешнеполитического ведомства страны Александр Грушко. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ничего нового и неожиданного. По логике Вашингтона, Москва за все несет ответственность», — отреагировал дипломат.

Ранее представители посольства России в США также призвали американских коллег отказаться от конспирологических теорий в отношении Москвы и сосредоточиться на работе. Так в диппредставительстве ответили на обвинения в причастности Кремля к утечке в СМИ текста ответа Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности в Европе.

3 февраля официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга подтвердил подлинность утекших в испанскую газету El País ответов США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в свою очередь заявила, что утечка была специально организована Москвой.