США отказались назвать имена попавших под санкции представителей Белоруссии

Госдепартамент США отказался назвать имена представителей Белоруссии, попавших под новые визовые санкции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа..

Причиной неразглашения в американском внешнеполитическом ведомстве назвали конфиденциальность этих данных.

«В соответствии с американским законодательством, визовые записи носят конфиденциальный характер. Мы не можем предоставить детали, которые бы указывали на конкретных лиц, подпадающих под эту меру», — ответил представитель Госдепа.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон ввел визовые санкции против нескольких граждан Белоруссии за деятельность за рубежом, «направленную против диссидентов», уточнив, что деятельность против диссидентов осуществлялась «вне национальной юрисдикции».