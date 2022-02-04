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США ввели санкции против нескольких граждан Белоруссии

Госсекретарь Блинкен заявил, что США ввели санкции против нескольких граждан Белоруссии
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Ken Cedeno / Reuters

США ввели визовые санкции против нескольких граждан Белоруссии за деятельность за рубежом, «направленную против диссидентов». Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, его заявление приводит ТАСС.

Блинкен уточнил, что деятельность против диссидентов осуществлялась «вне национальной юрисдикции».

«Соединенные Штаты осуждают любую подобную деятельность, в том числе попытки насильно вернуть в страну белорусскую олимпийскую спортсменку Кристину Тимановскую во время летних Олимпийских игр в Токио в прошлом году», — говорится в заявлении госсекретаря.

При этом имена граждан, против которых ввели санкции, в документе отсутствуют.

В начале февраля Госдеп сообщил, что распорядился вывезти семьи госслужащих США из Белоруссии из-за угрозы эскалация конфликта между Россией и Украиной. Также Государственный департамент порекомендовал американским гражданам не совершать поездки в Белоруссию из-за «произвольного применения законов» и угрозы задержания. Вызывает обеспокоенность у США и наращивание военных сил России на белорусско-украинской границе.

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Марина Совина
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