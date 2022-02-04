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Россияне стали запасаться попкорном

NielsenIQ: продажи попкорна в России за год выросли на 27 процентов

Фото: pixabay.com

В пандемию коронавируса вырос интерес россиян к попкорну. Воздушная кукуруза стала самой быстрорастущей категорией
снеков в продажах в торговых сетях. На это обратили внимание аналитики исследовательской компании NielsenIQ, пишет РБК.

Согласно исследованию, за 12 месяцев, закончившихся в ноябре 2021 года, продажи попкорна выросли год к году почти на 27 процентов в денежном выражении и на 18 процентов — в натуральном, в то время как рост продаж чипсов в денежном выражении составил 17 процентов. Несмотря на то, что попкорн ассоциируется у населения с посещением кинотеатров, по оценкам представителя его крупнейшего поставщика для кинозалов «Деловая Русь», там продается лишь 15–20 процентов попкорна, остальное — через другие каналы, главный из которых — ретейл. Так, в торговой сети «Перекресток» в 2021 году его стали покупать на 18,4 больше в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом.

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Глава группы по работе с ключевыми клиентами NielsenIQ Елена Шейнкман объясняет, что россияне стали запасаться попкорном за счет увеличения домашнего потребления на фоне коронавирусных ограничений, поскольку стали реже выходить, чаще смотреть кино дома и покупать для этого воздушную кукурузу. В качестве другой причины возросшего интереса к попкорну представитель X5 назвал развитие собственных торговых марок. Кроме того, у россиян вырос запрос на снеки с натуральным составом, а ретейл запустил тренд на промокоды и подписки от онлайн-кинотеатров, указала представитель производителя попкорна Holy Corn! Ольга Бочкарева.

Ранее сообщалось, что спрос на растительное «мясо» в России в 2021 году вырос на четыре процента в натуральном выражении, тогда как продажи «традиционного» мясо упали на три процента. Также россияне бросились закупаться растительными «молочными» продуктами. Эксперты связали тенденцию с тем, что увеличением объема альтернативных продуктов на основе растительного белка в магазинах, а покупатели охотно пробуют их в силу представлений об их пользе для здоровья, соблюдения диет или аллергии.

Марина Совина
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