В пандемию коронавируса вырос интерес россиян к попкорну. Воздушная кукуруза стала самой быстрорастущей категорией

снеков в продажах в торговых сетях. На это обратили внимание аналитики исследовательской компании NielsenIQ, пишет РБК.

Согласно исследованию, за 12 месяцев, закончившихся в ноябре 2021 года, продажи попкорна выросли год к году почти на 27 процентов в денежном выражении и на 18 процентов — в натуральном, в то время как рост продаж чипсов в денежном выражении составил 17 процентов. Несмотря на то, что попкорн ассоциируется у населения с посещением кинотеатров, по оценкам представителя его крупнейшего поставщика для кинозалов «Деловая Русь», там продается лишь 15–20 процентов попкорна, остальное — через другие каналы, главный из которых — ретейл. Так, в торговой сети «Перекресток» в 2021 году его стали покупать на 18,4 больше в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом.

Глава группы по работе с ключевыми клиентами NielsenIQ Елена Шейнкман объясняет, что россияне стали запасаться попкорном за счет увеличения домашнего потребления на фоне коронавирусных ограничений, поскольку стали реже выходить, чаще смотреть кино дома и покупать для этого воздушную кукурузу. В качестве другой причины возросшего интереса к попкорну представитель X5 назвал развитие собственных торговых марок. Кроме того, у россиян вырос запрос на снеки с натуральным составом, а ретейл запустил тренд на промокоды и подписки от онлайн-кинотеатров, указала представитель производителя попкорна Holy Corn! Ольга Бочкарева.

Ранее сообщалось, что спрос на растительное «мясо» в России в 2021 году вырос на четыре процента в натуральном выражении, тогда как продажи «традиционного» мясо упали на три процента. Также россияне бросились закупаться растительными «молочными» продуктами. Эксперты связали тенденцию с тем, что увеличением объема альтернативных продуктов на основе растительного белка в магазинах, а покупатели охотно пробуют их в силу представлений об их пользе для здоровья, соблюдения диет или аллергии.

