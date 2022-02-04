Названа самая частая причина заражения детей COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная назвала самую распространенную причину заражения коронавирусной инфекции у детей. Ее цитирует РИА Новости. По словам эксперта, чаще всего дети заражаются COVID-19 в кругу семьи.

«Сейчас несколько выросла заболеваемость среди детей, которые подхватывают инфекцию в основном в кругу семьи. <...> Болеют дети любого возраста, но наиболее ярко, манифестированно — малыши до двух лет», — пояснила Пшеничная.

Она отметила, что детский организм более остро реагирует на инфекцию, поскольку иммунная система ребенка еще не успела познакомиться даже с сезонными коронавирусами.

По словам Пшеничной, при заболевании ребенка коронавирусом инфекция нередко спускается в бронхиолы (самые нижние отделы бронхов, которые примыкают к легким), тем самым вызывая бронхиальную обструкцию, сопровождающуюся кашлем и одышкой.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова рассказала, что дети являются легкой добычей для омикрон-штамма из-за свойства, благодаря которому он способен проникать в клетки напрямую, обходя клеточную протеазу TMPRSS2, без которой раньше заражение не происходило. Предыдущие штаммы коронавируса, такие как альфа и дельта, нуждались в этой протеазе, чтобы заражать клетки людей.

