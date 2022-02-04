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Нарушивший границу Белоруссии украинский беспилотник заснял военный полигон

В Белоруссии сообщили, что нарушивший границу украинский беспилотник сделал 228 снимков

Фото: ATN_NEWS / Telegram

Нарушивший границу Белоруссии украинский беспилотник сделал свыше 200 снимков белорусской территории, в том числе заснял военный полигон «Брестский». Об этом сообщил начальник управления технических экспертиз управления госкомитета судебных экспертиз по Брестской области Белоруссии Сергей Шука.

«Чтобы осуществлять съемку, на фюзеляже беспилотного летательного аппарата была закреплена фототехника с объективом широкоугольного действия. В рамках проведения компьютерно-технической экспертизы была исследована память фотоаппаратуры. В результате установлено более 200 снимков, содержащих изображение местности», — сообщил Шука в эфире телеканала «Беларусь-1».

В ходе экспертизы беспилотника выяснилось, что он был запрограммирован таким образом, чтобы делать примерно по одной фотографии каждые 15 секунд. Всего, по информации телеканала, на территории Белоруссии аппарат провел 50 минут полета и сделал 228 фотографий. Отмечается, что особенно тщательно беспилотник запечатлел территорию Брестского полигона — ему удалось сфотографировать практически каждый квадрат.

3 февраля МИД Белоруссии сообщил, что украинский беспилотник незаконно пересек границу Белоруссии, чтобы провести разведку возле военного полигона «Брестский». Белорусские военные обнаружили дрон и принудительно его посадили. МИД республики вызвал посла Украины Игоря Кизима и заявил ему, что Киев намеренно провоцирует эскалацию напряжения в регионе.

Марина Совина
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