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Пойманных на взятке в 1,5 миллиона рублей полицейских уволили в Сочи

В Сочи уволили троих полицейских, пойманных на взятке в 1,5 миллиона рублей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Троих транспортных полицейских, пойманных на взятке в 1,5 миллиона рублей, уволили в Сочи, а их руководителям грозит строгая дисциплинарная ответственность. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 4 февраля, сообщили в пресс-службе УТ МВД по ЮФО.

По данным ведомства, троих сотрудников линейного управления сочинской транспортной полиции при получении взятки 26 января задержали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, за эту сумму полицейские должны были уберечь от уголовной ответственности местного жителя, фигуранта уголовного дела по статье «Незаконные производство или сбыт наркотических средств». Довести свой план до конца они не успели.

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Леонид Микуляк
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