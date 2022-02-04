Казахстан поставил под угрозу работу российских автоконцернов

Российские автоконцерны не исключают остановки производства в Казахстане, несмотря на значительные инвестиции, сделанные в прошлые годы в сборочные цеха. Об этом со ссылкой на представителей отечественных автопроизводителей пишут «Ведомости».

Под угрозу их работу поставили планы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пересмотреть ставки утилизационного сбора на автомобили. Соответствующее поручение он выдал депутатам национального парламента еще 11 января.

Пересмотр должен произойти в течение февраля. Полномочия действующего оператора сбора, как сообщил глава государства, также будут прекращены. Такой риторике предшествовало массовое недовольство населения самим фактом утилизационного сбора, поскольку из-за него растут цены на автомобили.

В настоящее время в Казахстане работает межведомственная рабочая группа, которая должна предложить новый размер сбора. Если он окажется ниже, чем раньше, или если его полностью отменят, российским производителям, локализовавшим производства, будет значительно сложнее конкурировать с импортом.

Поскольку страна является одним из основных экспортных рынков для российского автопрома, сборочные цеха в ней есть у всех крупных российских автокомпаний. Представитель «КамАЗа» подтвердил, что пересмотр параметров сбора негативно повлияет на текущую деятельность компании, вызовет проблемы с выполнением ряда обязательств.

В «АвтоВАЗе» также выступили за сохранение размера утилизационного сбора, чтобы тот помогал развивать местный автопром. Иначе, указали в компании, казахстанский рынок могут наводить экологически вредные старые машины. В настоящее время доля автомобилей местного производства в массовом сегменте в Казахстане достигает 75 процентов.

По итогам массовых протестов, вспыхнувших в Казахстане в начале января и переросших в погромы, Токаев фактически лишил полномочий бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева и начал чистку руководства страны. На этом фоне он потребовал найти дополнительные доходы в бюджет для исполнения социальных обязательств и выравнивания доходов граждан, что позволит снизить напряжение в обществе. Глава государства объяснил протесты сильнейшим расслоением в доходах между богатыми и бедными. Отмена утильсбора поможет Токаеву сделать автомобили доступнее, что будет положительно воспринято в казахстанском обществе.