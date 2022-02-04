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Ургант высмеял новость о выявлении нового штамма коронавируса в России

Ведущий Ургант пошутил о выявлении в России подвида омикрон-штамма «стелс-омикрон»

Кадр: Вечерний Ургант / YouTube

Телеведущий Иван Ургант высмеял новость о выявлении в России подвида омикрон-штамма коронавируса, который также называют «стелс-омикрон». Высказывания шоумена прозвучали в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале, выпуск доступен на YouTube.

Ведущий в шутку заявил, что новые штаммы COVID-19 появляются быстрее, чем коллекции модных брендов. Он также разыграл воображаемый диалог о подвиде коронавируса, который мог бы состояться между собеседниками в России. «Скоро в баре можно будет услышать: "Какой у вас странный интересный кашель! Никогда такого не слышал, что это?" "Это "стелс-омикрон". Новый, его только привезли в Россию. Его в России всего две-три штуки — у меня, у Киркорова, у Рудковской"», — поиронизировал Ургант.

Ранее сообщалось, что исчезнувший при омикроне симптом коронавируса в виде потери обоняния вернулся со «стелс-омикроном». О том, что заразившиеся вирусом люди снова начали страдать от потери обоняния, рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

Об обнаружении в России случаев заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2, который также называют «стелс-омикрон», сообщалось 2 февраля. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что подавляющее большинство BA.2 было обнаружено в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области и Республике Башкортостан.

Маргарита Щигарева
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