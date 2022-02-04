В Польше предрекли усиление военного присутствия США в Восточной Европе

Глава МИД Польши Збигнев Рау предрек усиление военного присутствия Штатов в Восточной Европе в ближайшем будущем. Об этом он рассказал по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает РИА Новости.

«Этого не нужно исключать, а наоборот. Вся стратегия Североатлантического пакта ведет к тому, что сдерживание и оборона должны иметь симметричный характер. Иначе это не имело бы смысла», — заявил дипломат.

Ранее в Польшу прибыли военные 82-й воздушно-десантной дивизии американской армии в качестве дополнительной меры усиления контингента Североатлантического альянса (НАТО) в Восточной Европе. Еще 300 человек из состава 18-го воздушно-десантного корпуса отправились в ФРГ, для размещения на базах США. Переброска была осуществлена с помощью транспортной авиации ВВС США и самолетов C-17 Globemaster.