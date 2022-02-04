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69-я параллель

Участковый убедил пойти к врачу отказывавшегося лечиться вахтовика с COVID-19

Заболевший COVID-19 вахтовик в Новом Уренгое начал лечиться после разговора с участковым

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Врачи в Новом Уренгое спасли заболевшего COVID-19 вахтовика, прийти в больницу и начать лечение мужчину убедил участковый, сообщает агентство «Север-Пресс».

Первой тревогу забила жена россиянина. Уроженка Липецкой области обратилась к волонтерам на Ямале во время рождественских праздников и рассказала, что ее супруг находится на заработках в Новом Уренгое в тяжелом состоянии. Вахтовик наотрез отказывался идти к врачам.

Волонтеры позвонили участковому и ввели в курс дела. Сотрудник правопорядка нашел вахтовика и в ходе разговора настоятельно рекомендовал ему обратиться к медикам.

Россиянина доставили в Ямальский центр общественного здоровья и профилактики. На протяжении двух недель мужчина находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Позже его выписали из медучреждения.

Известно, что постковидную реабилитацию вахтовик пройдет в Липецкой области.

Ранее в Кирове врачи детской областной больницы спасли семилетнюю девочку с поражением всего организма после коронавируса.

Сначала девочка лечилась в Слободской больнице, заболевание началось с повышения температуры, и лечение не помогало. В областную больницу она поступила в тяжелом состоянии с болями в животе и 40-градусной температурой.

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Анна Щербакова
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