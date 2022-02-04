Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Кевин Смит стал веганом после сердечного приступа

Исполнитель роли «Молчаливого Боба» рассказал о том, как стал веганом после инфаркта
Кевин Смит

Кевин Смит. Фото: Paul Butterfield / Getty Images

Американский режиссер и актер Кевин Смит, звезда «Клерков» Кевин Смит рассказал о том, почему отказался от мяса. Об этом пишет TMZ.

Исполнитель роли «молчаливого Боба» заявил, что на данное решение повлиял не только перенесенный инфаркт, но и сильное желание его дочери.

Отмечается, что после сердечного приступа Смита, дочь Харли взялась за его диету. Будучи веганкой, она призвала отца питаться исключительно продуктами растительного происхождения. 51-летний кинематографист признался, что радикальная смена рациона была для него тяжелой. Однако он благодарен за это своей наследнице, к советам которой он ранее не прислушивался.

В 2018 году Кевин Смит перенес сердечный приступ и оказался на грани смерти. Через полгода после госпитализации он сбросил больше 20 килограммов.

Кевин Смит автор таких комедийных фильмах, как «Клерки», «Клерки 2», «Догма» и «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар». В этих лентах он также исполнил роль Молчаливого Боба.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
В Пекине официально открыли зимние Олимпийские игры-2022
Участковый убедил пойти к врачу отказывавшегося лечиться вахтовика с COVID-19
Выбраны команды с самой стильной формой на Олимпиаде в Пекине
Оценен масштаб «зарплатного рабства» в России
Американский канал показал Путина во время выхода сборной Украины на Олимпиаде
Дзюба отказался покидать Россию
Навка описала судейство Игр фразой «американцы будут наших фигуристов опускать»
Россиянам рассказали об опасности использования уличной обуви в квартире
В России предложили меры для снижения риска аварий на дорогах
Россияне массово бросились искать авиабилеты в три зарубежные страны
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.