Кевин Смит стал веганом после сердечного приступа

Американский режиссер и актер Кевин Смит, звезда «Клерков» Кевин Смит рассказал о том, почему отказался от мяса. Об этом пишет TMZ.

Исполнитель роли «молчаливого Боба» заявил, что на данное решение повлиял не только перенесенный инфаркт, но и сильное желание его дочери.

Отмечается, что после сердечного приступа Смита, дочь Харли взялась за его диету. Будучи веганкой, она призвала отца питаться исключительно продуктами растительного происхождения. 51-летний кинематографист признался, что радикальная смена рациона была для него тяжелой. Однако он благодарен за это своей наследнице, к советам которой он ранее не прислушивался.

В 2018 году Кевин Смит перенес сердечный приступ и оказался на грани смерти. Через полгода после госпитализации он сбросил больше 20 килограммов.

Кевин Смит автор таких комедийных фильмах, как «Клерки», «Клерки 2», «Догма» и «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар». В этих лентах он также исполнил роль Молчаливого Боба.