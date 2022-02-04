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Zara назвала пять модных цветов 2022 года

Самыми модными цветами 2022 года стали оранжевый и неоново-розовый

Фото: Andrey Arkusha / Globallookpress.com

Дизайнеры испанского массмаркетового производителя Zara назвали пять самых модных цветов 2022 года. Соответствующая информация появилась на портале Who What Wear.

В первую очередь эксперты порекомендовали обратить внимание на одежду цвета оранжевой апельсиновой цедры. В подобном оттенке предлагается приобрести платья, пальто, брюки клеш, блузы и костюмы, состоящие из топов и брюк.

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Также дизайнеры отмечают, что трендовым стал яркий неоново-розовый оттенок. Так, в подобном цвете в ассортименте марки представлены пиджак без рукавов, платье длины миди без бретелей, широкие брюки со стрелками, асимметричная объемная блуза и кожаные сапоги на каблуках с острым носом.

Кроме того, сотрудники Zara отметили неугасающую популярность кобальтового синего и лимонно-желтого цветов.

Помимо этого, эксперты назвали модными все оттенки зеленого. В подобных цветах на сайте бренда можно найти платье длины макси с оборками и разрезом на бедре, двубортный пиджак, небольшую сумку на длинном ремешке, костюм из плиссированной ткани, состоящий из блузы и штанов, а также юбку-шорты.

В ноябре 2021 года Zara стала самым модным брендом 2021 года. По данным исследования, проведенного с помощью генерации данных поиска Google за последние 12 месяцев, бренд Zara занял первое место в 37 странах мира по популярности среди покупателей. На втором месте оказался Nike, а на третьем — Zalando.

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Таисия Косинцева
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