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Мужчина дважды переехал друга на пикапе из-за майонеза

Американец Эрльбахер дважды переехал друга на пикапе из-за майонеза и получил пожизненное

Фото: Rod Lamkey / Globallookpress.com

Американца из штата Айова Кристофера Эрльбахера (Kristofer Erlbacher), который подрался со своим другом Калебом Солбергом (Caleb Solberg) и несколько раз переехал его на пикапе, приговорили к пожизненному заключению, пишет New York Post.

Инцидент произошел 17 декабря 2020 года в городе Фасги. 29-летний Эрльбахер и 30-летний Солберг распивали спиртные напитки в баре. В какой-то момент один из них решил пошутить и добавил в еду друга майонез. Эрльбахер позвонил сводному брату Солберга, Крейгу Прайору, и пригрозил сжечь дом своего друга и расстрелять его.

Мужчина приехал на помощь к родственнику, но Эрльбахер врезался в его машину, а потом сбил собутыльника. Он переехал его дважды на пикапе. От полученных травм американец скончался.

Эрльбахера признали виновным и приговорили к пожизненному лишению свободы.

Ранее россиянин убил друга из-за отказа кукарекать на балконе после игры в шашки. В июле 2021 года житель Ижевска совершил убийство знакомого в жилом многоквартирном доме.

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Алия Шарафутдинова
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