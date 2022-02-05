Мужчина дважды переехал друга на пикапе из-за майонеза

Американца из штата Айова Кристофера Эрльбахера (Kristofer Erlbacher), который подрался со своим другом Калебом Солбергом (Caleb Solberg) и несколько раз переехал его на пикапе, приговорили к пожизненному заключению, пишет New York Post.

Инцидент произошел 17 декабря 2020 года в городе Фасги. 29-летний Эрльбахер и 30-летний Солберг распивали спиртные напитки в баре. В какой-то момент один из них решил пошутить и добавил в еду друга майонез. Эрльбахер позвонил сводному брату Солберга, Крейгу Прайору, и пригрозил сжечь дом своего друга и расстрелять его.

Мужчина приехал на помощь к родственнику, но Эрльбахер врезался в его машину, а потом сбил собутыльника. Он переехал его дважды на пикапе. От полученных травм американец скончался.

Эрльбахера признали виновным и приговорили к пожизненному лишению свободы.

Ранее россиянин убил друга из-за отказа кукарекать на балконе после игры в шашки. В июле 2021 года житель Ижевска совершил убийство знакомого в жилом многоквартирном доме.