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Во Франции отклонили резолюцию о предоставлении политического убежища Ассанжу

Нацсобрание Франции отклонило резолюцию с призывом дать политическое убежище Ассанжу
Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж. Фото: Алекс Макнотон/ РИА Новости

Национальное собрание Франции отклонило проект резолюции с призывом к правительству о предоставлении политического убежища основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом сообщает РИА Новости.

В поддержку высказались 17 депутатов, против этого — 31. Проект резолюции был внесен на рассмотрение группой парламентариев. Они предложили французским властям дать убежище Ассанжу в стране, защищающей свободу прессы и личности.

Авторы инициативы отметили, что основатель WikiLeaks уже более десяти лет подвергается судебному, «а на самом деле политическому преследованию» со стороны США.

В декабре 2021 года стало известно, что Ассанж подал прошение об обжаловании решения суда по экстрадиции в США. Высокий суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию Ассанжа в США 10 декабря. Таким образом суд удовлетворил запрос об апелляции Вашингтона, который пытался оспорить прошлое решение о запрете на экстрадицию.

Марина Совина
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