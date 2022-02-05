Канада направила Украине самолет с новой партией вооружения

Канада в ночь на 4 февраля направила на Украину военно-транспортный самолет с новой партией нелетального вооружения. Об этом сообщило министерство обороны страны, передает РИА Новости.

«В рамках недавно объявленной Канадой незамедлительной поддержки Украины и расширения операции "Объединитель" самолет канадских ВВС С-177 Globemaster вылетел с авиабазы Трентон с грузом нелетального вооружения», — заявили в ведомстве.

Там также отметили, что Оттава «твердо поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины». В Минобороны добавили, что это пожертвование поможет силам безопасности Украины в дальнейшем защититься от «угроз со стороны России» и «наращивания ею военного присутствия» в пределах и вокруг украинской территория.

Сообщения о «планах России по вторжению на Украину» появились в американских СМИ осенью 2021 года. Их быстро подхватили американские и украинские политики. На фоне этих заявлений Киеву удалось добиться новых поставок вооружений из стран НАТО. В Москве опровергают сообщения об агрессивных планах в отношении Украины.