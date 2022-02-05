Россияне начали лучше платить по кредитам, количество неплательщиков по итогам прошлого года снизилось на 2 процента — примерно до шести миллионов человек. Об этом говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), передает РИА Новости.

В результате по итогам 2021 года количество должников в России, которые имеют просроченную задолженность перед банками со сроком более 90 дней, составило около шести миллионов россиян.

Вероятность просрочить платеж по кредиту зависит от ряда факторов. Так, наиболее дисциплинированными заемщиками являются фармацевты и IT-специалисты, среди которых доля должников с просроченными ссудами не превышает 1 процент. На втором месте медицинские сотрудники: среди них доля неплательщиков снизилась за год с 5 процентов до 3 процента.

Также кредитные обязательства стали лучше выполнять строители, доля должников в этой категории снизилась с 6 процентов до 5 процентов. Традиционно низкая «просрочка» наблюдается у сотрудников бюджетной сферы и военнослужащих не более 5 процентов.

Кроме того, улучшили платежную дисциплину и курьеры, хотя их доля в общем портфеле по-прежнему достаточна высокая и составляет порядка 7 процентов против 9 процентов годом ранее.

В январе 2022 года объем выдачи ипотеки в России достиг 327 миллиардов рублей — в годовом выражении показатель вырос на 24 процента. По словам аналитиков, в начале года россияне стали активнее брать ипотеку из-за стремления оформить кредит до возможного повышения ставок в будущем.