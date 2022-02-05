Политолог рассказал о попытках Польши «не надорваться» в стремлении обогатиться

Украинский политолог-международник Руслан Бизяев в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что в последнее время Польша ведет сомнительную политику, при которой ей приходится одновременно воевать на «политическом фронте» против ряда стран, при этом, как всегда, стремясь обогатиться за чужой счет. Она хочет слишком многого, уверен он.

По его словам, Польша охотно принимает участие в каких-либо коалициях и с большим удовольствием высказывает какую-либо точку зрения, если все это происходит не за ее средства. Однако, подчеркнул эксперт, польская экономика более чем на 60 процентов зависит от преференций внутри Евросоюза, а политику ЕС в настоящее время определяет президент Франции Эммануэль Макрон. Также Варшава пытается получить деньги от Великобритании в рамках их нового общего союза с Украиной.

«Нынешняя политика правящей польской партии "ПиС" (Право и справедливость, — прим. «Ленты.ру») тактически понятна, но в стратегическом плане может привести к глобальным проблемам. Потому что одновременно воевать с Францией, США, Россией и Китаем — это дело неблагодарное. Можно надорваться», — заявил Бизяев.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал сроки начала поставок польского вооружения для украинской армии. По его словам, поставки начнутся на следующей неделе.