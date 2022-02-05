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Роспотребнадзор назвал особенности постковидного синдрома после омикрона

В Роспотребнадзоре заявили, что постковидный синдром после омикрона имеет меньше симптомов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в беседе с ТАСС назвала особенности постковидного синдрома у переболевших омикрон-штаммом.

По ее словам, постковидный синдром после перенесенного омикрона, вероятно, имеет меньше симптомов, чем после заболевания, вызванного дельта-штаммом. «Реже отмечаются признаки тромбозов, устойчивые сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные нарушения», — отметила специалист.

При этом представитель Роспотребнадзора заявила, что это может быть связано с наличием иммунитета у многих заразившихся новым вариантом, более молодым возрастом заболевших, а также быстрым стартом активной терапии в связи с ярко выраженными симптомами инфекции.

Также эксперт отметила, что у ранее привитых пациентов после омикрона какие-либо последствия встречаются гораздо реже.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о выявлении в России подвида омикрона BA.2. Подавляющее большинство его было зарегистрировано в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, а также в Башкирии.

Марина Совина
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