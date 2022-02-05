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Политолог объяснил попытки США «нарваться» и быть «посланными»

Политолог Погребинский заявил, что с Западом нельзя договориться «по уму»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Политолог Михаил Погребинский в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что, несмотря на ожидаемый спад эскалации ситуации вокруг Украины после жесткой риторики некоторых сторон, заметных улучшений так и не было. Он объяснил, что Запад намеренно действует таким образом, что с ним становится невозможно договориться.

«Казалось, что пройдут российско-белорусские учения, вернется Путин из Пекина, и появятся перспективы для поиска компромисса. Но события последних дней с этим "тройственным союзом" (Великобритания, Украина, Польша — прим. "Ленты.ру") и утечкой ответов США и НАТО на предложения России по безопасности в Европе, которых опубликовала испанская газета El Pais, показывают, что с ними договориться по уму нельзя», — заявил Погребинский.

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Кроме того, отметил эксперт, в настоящее время Вашингтон продолжает подливать масло в огонь требованиями от России убрать свои войска с ее же территорий, а также не проводить маневры в Белоруссии. США буквально нарываются на то, чтобы их «послали», подчеркнул политолог, добавив, что в этом случае Москве стоит предпринять попытки показать Штатам, чем такая риторика может для них закончиться, если они не пойдут на компромисс.

Ранее президент ИМЭМО Александр Дынкин объяснил причины, по которым США угрожают России санкциями. По его мнению, таким способом Вашингтон хочет улучшить свои позиции на рынках углеводородов и вооружений. Экономист отметил, что американцы нацелились на эти сектора и намереваются укрепить свое влияние в них недобросовестной конкуренцией.

Марина Совина
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