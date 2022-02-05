Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Вирусолог предупредил о появлении неподвластного вакцинам штамма коронавируса

Вирусолог Щелканов: рано или поздно появится эскейп-мутант COVID-19, избегающий вакцины

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Вакцинный штамм, который используют в действующих российских вакцинах, соответствует циркулирующим эпидемическим вариантам коронавируса, заявил вирусолог Михаил Щелканов, пишет РИА Новости.

По его словам, при необходимости ученые, используя существующие технологии, могут легко его заменить. «Золотое правило вакцинологии: вакцинный штамм должен соответствовать актуальному эпидемическому штамму», — объяснил он.

Материалы по теме:
«Накроет, как цунами» На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
«Накроет, как цунами»На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
12 января
«Природа решила поставить нас на место» Чем опасен омикрон-штамм и чего ждать от него России — отвечает генетик
«Природа решила поставить нас на место»Чем опасен омикрон-штамм и чего ждать от него России — отвечает генетик
19 января

Используемый российскими экспертами вакцинный штамм подходит эпидемическим вариантам SARS-CoV-2, циркулирующим в человеческой популяции, отметил он. «Рано или поздно появится так называемый эскейп-мутант, который начнет избегать действия вакцин», — предупредил вирусолог. По его словам, опасаться такой ситуации не стоит. Щелканов добавил, что омикрон нельзя отнести к эскейп-мутантам. Он напомнил, что этот вид COVID-19 подвластен, продолжает подавляться иммунитетом, вызванным российскими вакцинами.

Ранее вирусолог Николай Крючков заявил, что вакцинация на 85-90 процентов снижает шанс тяжелого течения омикрона.

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
Госдеп рассказал об ожиданиях от переговоров Путина и Си Цзиньпина
Госдеп США вступился за закрытый в Москве Deutsche Welle
Спрогнозирован пик заболеваемости омикроном в России
Москвичи рассказали о практике высаживания деревьев в СССР
США попали в зависимость от российского дизеля
Назван способ добиться повышения зарплаты
Антонов назвал цель заявлений Запада о подготовке «вторжения» на Украину
Канада направила Украине самолет с новой партией вооружения
Вирусолог рассказал о дальнейшей эволюции коронавируса
Вирусолог предупредил о появлении неподвластного вакцинам штамма коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.