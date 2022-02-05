Вирусолог предупредил о появлении неподвластного вакцинам штамма коронавируса

Вакцинный штамм, который используют в действующих российских вакцинах, соответствует циркулирующим эпидемическим вариантам коронавируса, заявил вирусолог Михаил Щелканов, пишет РИА Новости.

По его словам, при необходимости ученые, используя существующие технологии, могут легко его заменить. «Золотое правило вакцинологии: вакцинный штамм должен соответствовать актуальному эпидемическому штамму», — объяснил он.

Используемый российскими экспертами вакцинный штамм подходит эпидемическим вариантам SARS-CoV-2, циркулирующим в человеческой популяции, отметил он. «Рано или поздно появится так называемый эскейп-мутант, который начнет избегать действия вакцин», — предупредил вирусолог. По его словам, опасаться такой ситуации не стоит. Щелканов добавил, что омикрон нельзя отнести к эскейп-мутантам. Он напомнил, что этот вид COVID-19 подвластен, продолжает подавляться иммунитетом, вызванным российскими вакцинами.

Ранее вирусолог Николай Крючков заявил, что вакцинация на 85-90 процентов снижает шанс тяжелого течения омикрона.