В Минздраве допустили рост числа случаев запущенного рака из-за COVID-19

Число случаев запущенных онкологических заболеваний и увеличение летальности может вырасти из-за того, что в связи с пандемией COVID-19 приостановлены диспансеризация и онкоскрининги. Это в интервью РБК допустил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн.

«Чем раньше выявлено заболевание — тем выше успех лечения. В 2021 году этот важный показатель начал свой рост к доковидным значениям», — сказал он и отметил, что рост ожидается за счет случаев злокачественных опухолей, не диагностированных в течение 2020 года.

По предварительным данным Росстата, на которые ссылался онколог, за восемь месяцев 2021 года смертность от злокачественных опухолей снизилась до 191,3 случая на 100 тысяч населения, в то время как годовой показатель 2020 года составлял 199 случаев на 100 тысяч.

При этом за девять месяцев 2021 года в России было выявлено более 791 тысячи злокачественных новообразований, следует из доклада Счетной палаты; 19,3 процента из них к моменту выявления достигли поздней стадии.

Ранее главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова назвала способ снизить риск развития рака на 70 процентов. Она заявила, что помочь в этом может правильное питание, отказ от курения и спиртного.