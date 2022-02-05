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Минздрав России назвал способ снизить риск развития рака на 70 процентов

Специалист Минздрава Дроздова заявила, что здоровый образ жизни снижает риск рака на 70%

Фото: Pixabay

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова назвала способ снизить риск развития рака на 70 процентов. Она заявила, что помочь в этом может правильное питание, отказ от курения и спиртного, передает ТАСС.

«Речь идет о физической активности, хорошем питании и отсутствии вредных привычек, которые вносят самый большой вклад не только в развитие онкологических заболеваний, но и сердечно-сосудистых патологий, болезней органов дыхания», — уточнила эксперт.

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Дроздова отметила, что онкологические заболевания может провоцировать употребление продуктов, не прошедших глубокую обработку. Особенно это касается мясных и колбасных изделий. Она порекомендовала включить в рацион как можно больше фруктов и овощей, не менее 400 граммов в сутки.

Эксперт Минздрава также напомнила о важности регулярной диспансеризации и медосмотров, которые позволяют при помощи скринингов выявить даже бессимптомные патологии и начать лечение на ранних стадиях, когда шансы на успех выше. Пройти диспансеризацию можно с 18 лет по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

Ранее врачи Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) заявили, что примерно у половины людей в течение жизни возникнет какая-либо форма рака. Они отметили, что не каждую его разновидность можно предотвратить, однако существует возможность снизить риск его появления. Главным способом уменьшить риск развития 13 типов рака специалисты назвали активный образ жизни.

Марина Совина
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