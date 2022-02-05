Врачи назвали способ снизить риск возникновения 13 видов рака

Врачи Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) заявили, что примерно у половины людей в течение жизни возникнет какая-либо форма рака. Они отметили, что не каждую его разновидность можно предотвратить, однако существует возможность снизить риск его появления. Об этом сообщает «Медик Форум».

Главным способом уменьшить риск развития 13 типов рака они назвали активный образ жизни. Специалисты подчеркнули, что активность помогает сбросить вес и держать его в пределах нормы. Так, к примеру, регулярные тренировки значительно снижают шансы возникновения рака груди и кишечника.

«Подолгу сидеть или лежать в течение дня вредно для нашего здоровья. Даже люди, которые занимаются спортом, могут проводить слишком много времени без движения в течение остального дня», — рассказали медики.

Ранее благотворительная организация Pancreatic Cancer UK назвала одним из признаков рака поджелудочной железы быстрое насыщение во время приема пищи. По мнению специалистов, пациент с раком поджелудочной железы испытывает сложности с глотанием из-за чувства быстрого насыщения во время трапезы.