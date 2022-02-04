Раскрыт проявляющийся во время еды симптом рака

Британская газета Daily Express со ссылкой на благотворительную организацию Pancreatic Cancer UK назвала одним из признаков рака поджелудочной железы быстрое насыщение во время приема пищи.

Как говорится в материале, пациент с раком поджелудочной железы испытывает сложности с глотанием из-за чувства быстрого насыщения при приеме пищи. Среди других признаков опасного заболевания врачи назвали озноб, повышенную температуру и общее состояние слабости. Также специалисты призвали обратить внимание на беспричинную потерю аппетита, проблемы с пищеварением и частое чувство тошноты.

Однако наличие одного или нескольких симптомов не всегда говорит о наличии рака. При этом в случае их обнаружения стоит прежде всего проконсультироваться с лечащим врачом.

В статье отмечается, что именно этот тип рака имеет самый низкий процент выживаемости из-за сложной диагностики. Большинство признаков сложно распознать, из-за чего пациенты обращаются к специалистам при уже запущенных стадиях.

Ранее ученые из Всемирного фонда исследования рака сообщили, что консервированные овощи, которые не содержат крахмал, повышают риск развития онкологических заболеваний. Отмечается, что продукты подвергаются консервации для того, чтобы медленнее портились, одновременно сохранив их питательные свойства и вкусовые качества. Для этого в продукты добавляются соль и кислота.