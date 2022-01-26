Названы провоцирующие рак овощи

Ученые из Всемирного фонда исследования рака сообщили, что консервированные овощи, которые не содержат крахмал, повышают риск развития онкологических заболеваний. Об этом пишет Express.

Отмечается, что продукты подвергаются консервации для того, чтобы медленнее портились, одновременно сохранив их питательные свойства и вкусовые качества. Для этого в продукты добавляется соль и кислота.

Исследователи сообщили, что высокое содержание соли меняет вязкость слизи, которая защищает стенки желудка, а также усиливает выработку соединений, содержащих нитрозогруппу. Чрезмерное употребление соли может привести к первичному повреждению клеток, и как следствие — к раку.

Ранее главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев назвал неявный признак рака крови. По словам Токарева, маркером наличия онкозаболеваний при отсутствии ОРВИ, инфекций и других воспалительных процессов может стать высокий уровень СОЭ (скорости оседания эритроцитов).

