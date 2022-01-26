Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Названы провоцирующие рак овощи

Express: консервированные овощи повышают риск развития рака

Фото: Pixabay

Ученые из Всемирного фонда исследования рака сообщили, что консервированные овощи, которые не содержат крахмал, повышают риск развития онкологических заболеваний. Об этом пишет Express.

Отмечается, что продукты подвергаются консервации для того, чтобы медленнее портились, одновременно сохранив их питательные свойства и вкусовые качества. Для этого в продукты добавляется соль и кислота.

Исследователи сообщили, что высокое содержание соли меняет вязкость слизи, которая защищает стенки желудка, а также усиливает выработку соединений, содержащих нитрозогруппу. Чрезмерное употребление соли может привести к первичному повреждению клеток, и как следствие — к раку.

Ранее главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев назвал неявный признак рака крови. По словам Токарева, маркером наличия онкозаболеваний при отсутствии ОРВИ, инфекций и других воспалительных процессов может стать высокий уровень СОЭ (скорости оседания эритроцитов).

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Перечислены восемь эффективных препаратов против омикрона
Звезда «Красотки» решил продать поместье с личным озером и футбольным полем
Ученые объяснили высокую заразность омикрон-штамма коронавируса
Володин ответил на заявление Байдена о санкциях против Путина
Бородина рассказала о напавшем на нее с ножом мужчине
Россиянка побывала в Сочи зимой и пожаловалась на «странные ощущения» от курорта
Названы провоцирующие рак овощи
Россиянин накопил в квартире мусора на несколько КАМАЗов
В России предложили ввести единые правила для граффити
Женщина похудела на 28 килограммов и раскрыла секрет успеха
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter