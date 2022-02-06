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Китайцев заперли в супермаркете из-за COVID-19

В Китае граждан посадили на карантин в супермаркете из-за положительного теста на COVID-19

В Китае местных жителей запрели в супермаркете из-за COVID-19. У одного из посетителей оказался положительный результат на инфекцию. Видео с места событий публикует Telegram-канал «Свежести».

В Китае из-за начавшейся Олимпиады действуют жесткие ограничительные меры. В одном из супермаркетов страны людей посадили на карантин прямо в помещении магазина. Китайцы вынуждены спать между торговыми рядами, там же принимать пищу и ходить в туалет.

Ранее в Китае в похожую ситуацию попали сотрудники из офисного здания. Их закрыли из-за одного положительного результата теста на COVID-19. Всем работникам пришлось пройти тестирование прямо в офисе, на это время людям даже привезли постельное белье.

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Подобные инциденты происходят из-за китайской политики «нулевого ковида». В рамках этой же программы контактировавших с больными коронавирусом принудительно запирают на две недели в металлические боксы — появились целые поселки таких изоляторов. Еду там развозят люди в защитных костюмах на мотороллерах.

Тем временем Роспотребнадзор позитивно оценил успехи российской медицинской системы в борьбе с омикрон-штаммом. «Наши результаты очень неплохие в борьбе с этой волной, с этим штаммом. Они обусловлены еще и тем, что мы очень рано, с самых первых дней, выставили все необходимые кордоны», — рассказала глава ведомства Анна Попова.

Дмитрий Настасьев
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