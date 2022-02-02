В Роспотребнадзоре оценили результаты борьбы с омикроном в России

Россия неплохо справляется с волной коронавируса, вызванной омикрон-штаммом инфекции. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, противоэпидемические мероприятия были приняты вовремя и позволили выиграть некоторое время, чтобы подготовить систему здравоохранения.

«Наши результаты очень неплохие в борьбе с этой волной, с этим штаммом. Они обусловлены еще и тем, что мы очень рано, с самых первых дней, выставили все необходимые кордоны. Мы закрыли все возможные входы для вируса», — оценила результаты борьбы с вирусом глава ведомства.

Попова отметила роль программы «Санитарный щит». Она напомнила, что границы не закрывали, однако прилетавших из стран с высокой заболеваемостью отправляли на карантин. Также в аэропортах контролировали тех, у кого выявляли COVID-19 прямо на территории воздушной гавани.

Ранее Попова оценила возможность введения чрезвычайных мер по противодействию коронавирусу в стране. Она исключила возможность введения в России локдауна или карантина. По ее словам, в стране уже выработаны схемы по борьбе с пандемией и средства диагностики инфекции.