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В Роспотребнадзоре оценили результаты борьбы с омикроном в России

Глава Роспотребнадзора Попова: результаты борьбы с омикрон-штаммом в РФ очень неплохие

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия неплохо справляется с волной коронавируса, вызванной омикрон-штаммом инфекции. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, противоэпидемические мероприятия были приняты вовремя и позволили выиграть некоторое время, чтобы подготовить систему здравоохранения.

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«Наши результаты очень неплохие в борьбе с этой волной, с этим штаммом. Они обусловлены еще и тем, что мы очень рано, с самых первых дней, выставили все необходимые кордоны. Мы закрыли все возможные входы для вируса», — оценила результаты борьбы с вирусом глава ведомства.

Попова отметила роль программы «Санитарный щит». Она напомнила, что границы не закрывали, однако прилетавших из стран с высокой заболеваемостью отправляли на карантин. Также в аэропортах контролировали тех, у кого выявляли COVID-19 прямо на территории воздушной гавани.

Ранее Попова оценила возможность введения чрезвычайных мер по противодействию коронавирусу в стране. Она исключила возможность введения в России локдауна или карантина. По ее словам, в стране уже выработаны схемы по борьбе с пандемией и средства диагностики инфекции.

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Варвара Кошечкина
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