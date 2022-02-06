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«Спутник Лайт» зарегистрировали в Индии

РФПИ объявил о регистрации в Индии однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о регистрации в Индии однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы.

Препарат зарегистрирован генеральным контролером лекарственных средств Индии (Drug Controller General of India, DCGI), теперь он одобрен более чем в 30 странах с общим населением свыше 2,5 миллиарда человек.

Также сообщается, что в качестве универсального бустера препарат зарегистрирован в ряде стран, включая Аргентину, Бахрейн, ОАЭ, Сан-Марино, Филиппины.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал россиянам, какую вакцину стоит выбрать для повторной ревакцинации, то есть для третьей прививки. Пожилым людям он посоветовал использовать «Спутник V» — выбрать два компонента этой прививки. А остальных граждан Гинцбург призвал использовать «Спутник Лайт».

Марина Совина
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