На горнолыжном курорте Турции из-за обрушения крыши пострадали восемь туристов

В горнолыжном центре «Саклыкент» в турецкой Анталье из-за сильного снегопада обрушилась крыша. В результате инцидента пострадали восемь человек. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Несколько туристов оказались под завалами снега, оттуда их извлекли жандармы. Уточняется, что восемь человек в ходе инцидента получили незначительные травмы, которые не представляют угрозу для жизни. Агентство отмечает, что на место случившегося прибыли бригады медиков и специалисты управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС. Тех, кому требовалась госпитализация, доставили на вертолете в больницу.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на генконсульство России, россиян нет среди пострадавших в ходе обрушения навеса на курорте в Турции.