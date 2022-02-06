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На горнолыжном курорте Турции из-за обрушения крыши пострадали восемь туристов

При обрушении навеса в горнолыжном центре в Анталье получили травмы восемь человек

Фото: Mustafa Ciftci / Getty Images)

В горнолыжном центре «Саклыкент» в турецкой Анталье из-за сильного снегопада обрушилась крыша. В результате инцидента пострадали восемь человек. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Несколько туристов оказались под завалами снега, оттуда их извлекли жандармы. Уточняется, что восемь человек в ходе инцидента получили незначительные травмы, которые не представляют угрозу для жизни. Агентство отмечает, что на место случившегося прибыли бригады медиков и специалисты управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС. Тех, кому требовалась госпитализация, доставили на вертолете в больницу.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на генконсульство России, россиян нет среди пострадавших в ходе обрушения навеса на курорте в Турции.

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Варвара Кошечкина
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