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В России призвали решить проблему мошенничества при продаже автомобилей

Спикер Госдумы Володин призвал решить проблему мошенничества при продаже автомобиля

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости совершенствования законодательства для решения проблемы мошеннических схем при продаже автомобилей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, от россиян поступают обращения с рассказами о мошенничестве, с которым они столкнулись при покупке машины.

Одна из таких схем касается залоговых транспортных средств (ТС). Нечестные продавцы могут скрывать факт того, что продаваемый автомобиль находится под обременением. В такой ситуации, если бывший владелец перестанет выплачивать долг, предмет залога — машину — могут забрать, пояснил Володин.

«Сегодня установлен добровольный, а не обязательный для банков порядок регистрации обременения на автомобиль в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества в Единой информационной системе нотариата. Такие сведения в ПТС не вносятся, в органы ГИБДД не передаются», — написал представитель Госдумы и отметил, что в таком случае нет возможности проверить ТС при его регистрации.

Для решения этой проблемы Володин предложил совершенствовать взаимодействие между ГИБДД и Федеральной нотариальной палатой, внеся соответствующие изменения в федеральное законодательство «по аналогии с тем, как это сделано с Росреестром при совершении сделок с недвижимостью».

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал, что мошенники придумали новую схему обмана граждан, продающих недвижимость. Теперь они ищут жертв среди продавцов на сайтах объявлений.

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Евгения Куликова
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