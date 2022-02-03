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Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Юрист Иван Соловьев рассказал о новой схеме обмана собственников при продаже квартиры

Фото: Unsplash

Мошенники придумали схему обмана граждан, продающих недвижимость. О новом виде мошенничества россиян предупредил юрист Иван Соловьев, сообщает «Прайм».

Эксперт рассказал, что теперь мошенники ищут жертв среди продавцов на сайтах объявлений, и привел в пример историю жительницы Томской области. Женщина выставила на продажу трехкомнатную квартиру, после чего с ней связался потенциальный покупатель, желающий приобрести жилье и готовый внести предоплату в размере 300 тысяч. Чтобы усыпить подозрения собственницы, мошенник уточнил, что хорошо знает район и бывал в этом доме в гостях, поэтому может купить квартиру без осмотра.

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После злоумышленник сообщил, что работает вахтовыми сменами в нефтедобывающей компании, и ему необходимо закупить дизельное топливо. Товар он нашел по выгодной цене, но дизель могут перекупить, пока он будет ехать за наличными, поэтому «покупатель» попросил женщину перечислить ему на счет 200 тысяч рублей. Собственнице пообещали и вернуть одолженную сумму, и внести аванс за квартиру после завершения сделки.

В итоге женщина сняла со своего счета 100 тысяч рублей и взяла кредит еще на 150 тысяч, а деньги перевела на указанный мошенником счет. После этого «покупатель» перестал отвечать на телефонные звонки, а собственница на следующий день обратилась в правоохранительные органы. Соловьев еще раз напомнил, что любые попытки получить деньги с продавцов недвижимости вне письменных соглашений являются признаком мошенничества.

Ранее в январе сообщалось, что мошенник оставил 84-летнюю жительницу Крыма без трех квартир. Злоумышленник пообещал пенсионерке помощь в оформлении документов на недвижимость, но на самом деле заключил с женщиной договоры дарения. Общая сумма причиненного ущерба оценивается в 13 миллионов рублей.

Нина Ташевская
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