Жительница Крыма подарила мошеннику три квартиры

Жительница Сакского района Крыма поневоле подарила три квартиры мошеннику. Мужчина ввел 84-летнюю пенсионерку в заблуждение, пообещав ей помощь в оформлении документов на недвижимость. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

По версии следствия, обвиняемый предложил крымчанке помощь в оформлении документации на три квартиры, принадлежащие ей. На деле он заключил с женщиной договоры дарения недвижимости. Впоследствии россиянин незаконно зарегистрировал право собственности на имущество потерпевшей. Общая сумма причиненного ущерба оценивается в 13 миллионов рублей.

В отношении предполагаемого афериста возбудили уголовное дело о мошенничестве, оно уже направлено в Сакский районный суд для рассмотрения по существу. В суде также находится гражданское дело о признании заключенных договоров дарения недействительными.

В конце прошлого года стало известно, что злоумышленники по поддельным документам продали московскую квартиру известной российской актрисы Аллы Клюки. Мошенники провернули хитрую схему в период пандемии, когда артистка вместе с семьей уехала работать над новым фильмом в Нью-Йорк.