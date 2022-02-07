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Невеста Роналду потратила на подарок возлюбленному миллионы рублей

Невеста футболиста Роналду Джорджина Родригес подарила ему на 37-летие Cadillac Escalade

Кадр: @georginagio

Невеста нападающего английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Джорджина Родригес потратила на подарок возлюбленному миллионы рублей. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

28-летняя Родригес опубликовала видео, на котором запечатлела реакцию Роналду на подарок в честь его 37-летия. Женщина подарила футболисту автомобиль Cadillac Escalade. Цена аналогичного автомобиля на портале «Авто.ру» варьируется от 10 миллионов до 19 миллионов рублей в зависимости от комплектации.

Пользователи сети поздравили Роналду с днем рождения и похвалили Родригес за достойный подарок футболисту. «Какая прекрасная семья! Джорджина, ты лучшая невеста в мире», «С днем рождения, легенда!», «Вы отличные люди! Всего вам самого лучшего!», «Всем бы таких невест!», «Отличный автомобиль! С праздником!» — писали они.

В октябре 2021 года Роналду купил машину за 830 миллионов рублей. Речь идет о Bugatti Centodieci черного цвета стоимостью 8,5 миллиона фунтов стерлингов (830 миллионов рублей). По информации издания, всего было выпущено десять версий упомянутого транспортного средства, что делает его одним из самых эксклюзивных и редких в мире. Каждая модель была изготовлена вручную на заводе Bugatti во Франции.

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Таисия Косинцева
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