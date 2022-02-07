Названа самая популярная платная дорога России

Популярность платных дорог в России за год выросла более, чем в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные владельцев и операторов дорог, предоставленные изданию «Коммерсантъ».

На участках госкомпании «Автодор» в 2021 году было зафиксировано 213 миллионов проездов автомобилей. Это число на 53 процента выше, чем в 2020 году. Самой популярной платной дорогой назвали трассу М-4 «Дон» — на нее пришлось 125 миллионов проездов. По платным участкам М-3 «Украина» совершено 11,7 миллионов проездов — показатель увеличился на 13 процентов, а по трассе М-11 «Нева» от Солнечногорска до Санкт-Петербурга — 19,5 миллионов, что выше на 12 процентов, чем в 2020 году.

Среди причин роста популярности платных дорог в России «Автодор» назвал восстановление трафика после 2020 года, когда передвижения были ограничены из-за локдауна. При этом летом 2021 года на всех платных дорогах «Автодора» (за исключением ЦКАД) были отменены скидки по транспондерам, из-за чего проезд подорожал, но поездок все равно стало больше. Растет и число оплачивающих проезд бесконтактным транспондером.

Другой причиной востребованности платных дорог посчитали возросшую популярность внутреннего автотуризма из-за ограничений на выезд. Об этом рассказал координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. То же мнение высказал и президент общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев: «На фоне пандемии люди понимают, что автомобили — самый безопасный вид транспорта. Люди стараются избегать самолетов, поездов», — объяснил эксперт. Шкуматов добавил, что трафик на платных дорогах растет и за счет увеличения числа жителей столичного региона: многие из тех, кто живет в области, регулярно совершают поездки в Москву.

Ранее в январе эксперты спрогнозировали увеличение платы за проезд. Согласно оценкам аналитиков, в ближайшие три-четыре года километр реконструированных платных дорог в России может подорожать на один рубль, а построенных с нуля — более чем на два рубля. Такая динамика обусловлена инициативой Минтранса о повышении минимальной границы тарифов на платных дорогах до европейского уровня.