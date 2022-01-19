Платным дорогам в России предсказали подорожание

Километр реконструированных платных дорог в России может подорожать на один рубль, а построенных с нуля — более чем на два рубля. Такую динамику в ближайшие три-четыре года предсказали эксперты «Банкавто», материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики оценили инициативы Минтранса о повышении минимальной границы тарифов на платных дорогах до европейского уровня. Причиной увеличения стоимости проезда станет инфляция, в том числе рост цен на строительные материалы. При этом сумма сборов с автомобилистов может не вырасти, а упасть, если многие водители откажутся от платных дорог.

«Не стоит забывать об уровне платежеспособности автовладельцев в нашей стране, а также о риске транспортного коллапса, который быстро затянет пробками все альтернативные платным маршруты», — отметили эксперты и посоветовали Минтрансу в вопросе тарифов опираться на опыт не Европы, а соседних стран, где уровень доходов и цены на платных дорогах сопоставимы с российскими.

В конце октября 2021 года Минтранс предложил повысить тариф за проезд легковых машин по новым платным дорогам с 3,65 рубля до 8 рублей за километр, а по уже действующим — до 5 рублей. Минэкономразвития уже выступило против инициативы, назвав обоснования недостаточными с учетом риска отказа водителей от платных дорог в пользу альтернативных маршрутов.

С 11 января в Подмосковье начала работать новая платная дорога. После завершения реконструкции за проезд по участку трассы М-1 «Беларусь» от Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) до Кубинки (45-66-й километр) станут взимать плату. В госкомпании «Автодор» необходимость платы объяснили возможностью безостановочного движения.