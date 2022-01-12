Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россиянам объяснили появление новой платной дороги в Подмосковье

«Автодор»: участок М-1 «Беларусь» стал платным из-за возможности ехать без остановок

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В госкомпании «Автодор» объяснили россиянам появление нового платного участка на одной из дорог в Подмосковье. По словам экспертов, за проезд по трассе М-1 «Беларусь» от Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) до Кубинки (45-66-й километр) стали взимать деньги из-за возможности безостановочного движения, пишет «Газета.Ru».

«Платность введена после реконструкции данного участка. Основной ход предназначен для транзитного транспорта. Здесь убраны все пересечения в одном уровне на данном отрезке трассы. Это позволило обеспечить безостановочное движение», — заявили в «Автодоре». Специалисты отметили, что для связи с регионами с 45-го по 65-й километр предусмотрены бесплатные дублеры.

Материалы по теме:
Дорожная паутина Последние 20 лет в России активно строят дороги. К чему это привело?
Дорожная паутинаПоследние 20 лет в России активно строят дороги. К чему это привело?
23 ноября
Не въезжаем. В России разработали план перехода на электромобили. Что с ним не так?
Не въезжаем.В России разработали план перехода на электромобили. Что с ним не так?
28 сентября

В дальнейшем «Автодор» планирует провести реконструкцию М-1 «Беларусь» на участке с 66-го по 84-й километр — он также станет платным по окончании работ. Сроки ремонта для этого отрезка в госкомпании не назвали, но спрогнозировали, что проезд от МКАД до А-108 будет занимать всего полчаса.

С 11 января участок трассы М-1 «Беларусь» от ЦКАД до Кубинки стал платным. Владельцам легковых авто нужно отдать 100-120 рублей, а водителям тяжелых грузовиков — 330 рублей за преодоление отрезка в 20 километров. Предусмотрен также абонемент на 90 дней, который позволит сэкономить до 30 процентов от тарифа. Для легковых машин 15 поездок по абонементу будут стоить 1,44 тысячи рублей, а 50 поездок — 3,5 тысячи рублей.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Кадыров дал ингушам три дня на предъявление ему обвинений
Российский подросток получил по почте пустую бутылку водки вместо модной одежды
Генетик указал на грозящую России опасность после прихода омикрона
Apple изобрела защиту от кражи iPhone
В Госдуме заявили об опасности для русских в Казахстане
В Подмосковье вновь заметили огромные очереди на транспорт
Российский фондовый рынок закрылся ростом
В США заявили об угрозе европейской стабильности из-за «Северного потока-2»
Россияне обратились с просьбой к Илону Маску и получили ответ
Российский вирусолог оценил опасность дельтакрона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter