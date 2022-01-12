Россиянам объяснили появление новой платной дороги в Подмосковье

В госкомпании «Автодор» объяснили россиянам появление нового платного участка на одной из дорог в Подмосковье. По словам экспертов, за проезд по трассе М-1 «Беларусь» от Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) до Кубинки (45-66-й километр) стали взимать деньги из-за возможности безостановочного движения, пишет «Газета.Ru».

«Платность введена после реконструкции данного участка. Основной ход предназначен для транзитного транспорта. Здесь убраны все пересечения в одном уровне на данном отрезке трассы. Это позволило обеспечить безостановочное движение», — заявили в «Автодоре». Специалисты отметили, что для связи с регионами с 45-го по 65-й километр предусмотрены бесплатные дублеры.

В дальнейшем «Автодор» планирует провести реконструкцию М-1 «Беларусь» на участке с 66-го по 84-й километр — он также станет платным по окончании работ. Сроки ремонта для этого отрезка в госкомпании не назвали, но спрогнозировали, что проезд от МКАД до А-108 будет занимать всего полчаса.

С 11 января участок трассы М-1 «Беларусь» от ЦКАД до Кубинки стал платным. Владельцам легковых авто нужно отдать 100-120 рублей, а водителям тяжелых грузовиков — 330 рублей за преодоление отрезка в 20 километров. Предусмотрен также абонемент на 90 дней, который позволит сэкономить до 30 процентов от тарифа. Для легковых машин 15 поездок по абонементу будут стоить 1,44 тысячи рублей, а 50 поездок — 3,5 тысячи рублей.