В Германии призвали серьезно отнестись к озабоченности России из-за НАТО

Мировому сообществу нужно серьезно относиться к озабоченностям России о расширении НАТО на Восток. Об этом заявил член финансового комитета бундестага от «Альтернативы для Германии» Кей Готтшалк, передают «Известия».

Немецкий политик отметил, что Североатлантический альянс существенно приблизился к российской границе с момента объединения Германии в 1990-м. «Поэтому я призываю снова заняться возрождением "движения неприсоединения". Эта система работала очень хорошо и могла бы соответствовать интересам безопасности всех государств», — подчеркнул депутат.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объяснил отказ Берлина поставлять оружие Украине. По его словам, в вопросе возможных поставок вооружений в «кризисные регионы» играют большую роль жесткие экспортные ограничения.

Движение неприсоединения — это международная организация, в которую входят 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. Оно было создано на Белградской конференции в сентябре 1961 года.