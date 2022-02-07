Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Германии призвали серьезно отнестись к озабоченности России из-за НАТО

Депутат бундестага призвал относиться к озабоченности России о расширении НАТО серьезно

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Мировому сообществу нужно серьезно относиться к озабоченностям России о расширении НАТО на Восток. Об этом заявил член финансового комитета бундестага от «Альтернативы для Германии» Кей Готтшалк, передают «Известия».

Немецкий политик отметил, что Североатлантический альянс существенно приблизился к российской границе с момента объединения Германии в 1990-м. «Поэтому я призываю снова заняться возрождением "движения неприсоединения". Эта система работала очень хорошо и могла бы соответствовать интересам безопасности всех государств», — подчеркнул депутат.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объяснил отказ Берлина поставлять оружие Украине. По его словам, в вопросе возможных поставок вооружений в «кризисные регионы» играют большую роль жесткие экспортные ограничения.

Движение неприсоединения — это международная организация, в которую входят 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. Оно было создано на Белградской конференции в сентябре 1961 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Андреева
Обсудить
Последние новости
Россияне впервые в истории выиграли медаль в прыжках с трамплина на Олимпиаде
Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев начал готовиться к смерти
На Украине раскрыли повестку переговоров с главой МИД Германии
В Минпросвещения отреагировали на увольнение учительницы из-за стихов Хармса
Вице-канцлер ФРГ прокомментировал возможность отказа от «Северного потока-2»
Ураган снес крыши двух старинных зданий в европейском городе
В Млечном Пути впервые обнаружили одинокую черную дыру
Северную Корею обвинили в финансировании ядерных программ на украденные деньги
Власти Петербурга прокомментировали увольнение учительницы из-за стихов Хармса
В НАТО оценили угрозу странам Балтии со стороны России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.