Захарова ответила на заявления о концентрации войск России у границ с Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о концентрации российских войск у границ с Украиной и ответила на подозрения Запада в подготовке к вторжению словами «где им надо, там они и есть, мы у себя дома». Цитату приводит РИА Новости.

«Не вам сейчас, представляя англосаксонский мир, считать, сколько у нас армия, где находятся Вооруженные силы и куда они перемещаются. Где им надо быть, там они и есть, они у себя дома», — подчеркнула она.

С осени 2021 года Украина и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границе. Они считают, что Москва якобы готовит вторжение на Украину. Кремль неоднократно говорил о том, что Россия не собирается нападать на какое-либо государство. В Москве называют обвинения Запада пустыми и безосновательными.