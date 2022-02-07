Кремль прокомментировал протест властей Японии в связи с учениями на Курилах

Россия может проводить военные учения на территории страны, в том числе на Дальнем Востоке. Это не должно быть поводом для беспокойства других государств. Так протест правительства Японии в связи с предстоящими российскими стрельбами в районе южной части Курил прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, Россия продолжает военное строительство, армейские тренировки, маневры, а также учения. «Эти учения ни коим образом не должны быть предметом для беспокойства», — подчеркнул Песков.

Ранее правительство Японии выразило протест России в связи с готовящимися стрельбами в южной части Курильских островов. Как отметил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, страна получила российское предупреждение о том, что с 8 февраля в районе к юго-востоку от острова Кунашир будут проводить стрельбы.

Из-за спора о принадлежности южной части Курил Москва и Токио не могут подписать мирный договор по результатам Второй мировой войны. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». Россия не признает самого факта территориального спора.