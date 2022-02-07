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Певица Lizzo снялась обнаженной и спела о безоговорочной любви

Американская певица Lizzo выложила обнаженное видео и спела о безоговорочной любви

Американская певица Lizzo (настоящее имя — Мелисса Джефферсон) выложила в Instagram видео, в котором предстала обнаженной. На записи артистка поет, и ее подписчики предположили, что пост является тизером грядущей композиции.

«Если любишь меня, то любишь всю меня, или не любишь меня вовсе», — исполнила Lizzo.

В подписи к видео артистка призвала фанатов любить друг друга безоговорочно, а также принимать себя таким, какой ты есть. «Подумайте обо всех условиях, которые мы устанавливаем для себя и которые удерживают нас от свободы по-настоящему любить. Разве вам нужна эта ноша?» — спросила певица.

Lizzo также опубликовала обнаженное фото, назвав его искусством.

Евгений Шульгин
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